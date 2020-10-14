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الأربعاء، 14-10-2020 04:27 م

تراجع أسهم يوفنتوس في البورصة بسبب رونالدو

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الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية، عن تراجع أسهم يوفنتوس في البورصة بعد إعلان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة كريستيانو رونالدو قائد المنتخب ونجم يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن أسهم يوفنتوس في البورصة تراجعت بنسبة 3% قبل أن تعود للارتفاع مجدداً قبل ختام تعاملات أمس، وأوضحت أن الأسهم المشاركة في البورصة تتأثر بالأنباء السلبية التي يتم تداولها وتكون نسبة الخسارة أكبر عندما تتعلق الأنباء بالصحة العامة.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، عن إصابة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس وقائد المنتخب الأول بوباء “كوفيد 19″، وذلك قبل مواجهة السويد في دوري الأمم الأوروبية، وقال الاتحاد في بيانه، إن اللاعب خضع للحجر الصحي لمكافحة الوباء، موضحاً: “حالة رونالدو مستقرة ولم تظهر عليه أي أعراض وهو حاليا في عزلة”.

وتابع الاتحاد في بيانه: “بعد الحالة الإيجابية، خضع باقي لاعبى المنتخب لاختبارات جديدة صباح اليوم الثلاثاء، وكلها جاءت سلبية، وهم متاحون للمشاركة مع المدرب فرناندو سانتوس في التدريب”.

وقاد رونالدو فريقه للتعادل مع منتخب فرنسا أبطال العالم بدون أهداف فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأحد الماضي، على ملعب “فرنسا”، بضاحية سان دونى، في العاصمة باريس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، عن المجموعة الثالثة، في دورى الأمم الأوروبية.

المصدر : ملاعب

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