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الإثنين، 16-10-2023 04:01 م

تركيا تهزم لاتفيا وتحجز مقعداً في يورو 2024

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الوكيل الإخباري - بلغ منتخب تركيا نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على ضيفه اللاتفي 4-0، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة الرابعة للتصفيات.

ورفع منتخب تركيا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، مع تبقي مباراة واحدة له في التصفيات، فيما تجمد رصيد لاتفيا عند نقطتين في المركز الخامس.

ويتفوق المنتخب التركي في الصدارة على منتخب ويلز الذي نجح في الصعود للمركز الثاني بالمجموعة برصيد عشر نقاط، بعد فوزه على منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم المنتخب التركي عن طريق يونس أكجون في الدقيقة 58، قبل أن يضيف سينك توسون الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما أضاف كريم أكتوركوغلو الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني سجل سينك توسون الهدف الثاني له والرابع لتركيا.

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