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الإثنين، 18-09-2023 11:33 ص

تركي آل الشيخ يعلنها رسميا: رونالدو سفيرا لموسم الرياض

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الوكيل الإخباري - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، سيكون سفيرا لموسم الرياض في نسخته الرابعة لعام 2023.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "ندرس إقامة كأس موسم الرياض على ملعب (بوليفارد هول) الذي سيشبه ملعب شالكه الألماني، وسيلعب النصر مع الهلال في افتتاحية موسم الرياض".

وأردف رئيس هيئة الترفية في السعودية: "الفريق العالمي المشارك في كأس موسم الرياض 2023 سيكون مفاجأة وسنكشف عنه في بداية أكتوبر المقبل".

على أن تخوض الفرق الثلاثة دوري من دور واحد، إضافة إلى إقامة مباريات عالمية أخرى.

وكانت النسخة الأولى من كأس موسم الرياض أقيمت بين فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في يناير الماضي، فيما فاز الفريق الفرنسي وقتها بنتيجة 5-4.

وأشار آل الشيخ: "رونالدو سيكون سفيرا لموسم الرياض، وسيكون هناك متحف عن كريستيانو وحياته وألقابه.. كما ندرس إقامة حفل اعتزال الأسطورة محمد الشلهوب في موسم الرياض".

وسيصمم المتحف بطريقة عصرية حول شخصية كريستيانو رونالدو، وقصة حياته ويحتوي على جميع ألقابه وجوائزه الشخصية، وسيضم أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، ويعتبر الفرع الأول في العالم بعد فرع مدريد.

وأردف : "نستهدف في موسم الرياض جذب الزوار والترويج في الأسواق العالمية، وسيكون هناك مباراتين تاريخيتين في كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة أعلى اللاعبين المصنفين عبر العالم".

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