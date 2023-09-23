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السبت، 23-09-2023 12:42 م

تزامنا مع اليوم الوطني السعودي.. تصريح لافت لرونالدو!

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الوكيل الإخباري -  أعرب نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حبه للملكة العربية السعودية، معتبرا أن شعب المملكة "طيب ويحب كرة القدم".

وقال رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، إن فريقه قدم مباراة قوية أمام منافس قوي، وذلك بعد الفوز بنتيجة (4-3) على الأهلي في مواجهة كلاسيكو جولة "نحلم ونحقق" على ملعب الأول بارك أمس الجمعة.

ولفت رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة إلى أن "المباراة كانت قوية من الفريقين، والأهلي يمتلك لاعبين على مستوى عال".

وعن تسجيله ثنائية في فوز الفريق، واعتلائه صدارة الهدافين، قال رونالدو: "أحب اللعب، وأستمتع بكرة القدم، ولكن المهم عندي هو فوز الفريق".

وفي سؤال عن احتفاله باليوم الوطني أجاب رونالدو: "كما قلت سابقا، أنا أحب هذا البلد الجميل، وأنا سعيد هنا"، مضيفا: "الناس هنا طيبون، ويحبون كرة القدم. الدوري تطور، وأصبح هناك لاعبون من طراز عال. سأسعى لتقديم الكثير، فهذا الشعب يستحق المزيد".

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وظهر رونالدو خلال المباراة وهو يحتفل بهدفه بتأديته رقصة العرضة السعودية بالتزامن مع احتفال السعودية بـ"اليوم الوطني السعودي" الـ93.

 

ملاعب 

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