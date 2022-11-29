تشافي يتوقع الفائز من مباراة السعودية والمكسيك

الوكيل الاخباري - توقع تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسباني، المنتخب الفائز من مباراة السعودية والمكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنهائيات كأس العالم 2022.



ويملك منتخب السعودية حظوظ كبيرة في التأهل لدور الـ16 من المونديال حال تحقيق نتيجة إيجابية على المكسيك وتكرار إنجاز التأهل الوحيد في تاريخ الأخضر نسخة 1994.



وتوقع تشافي مدرب برشلونة فوز منتخب السعودية على منتخب المكسيك وتأهله لدور الـ16 من البطولة وذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان