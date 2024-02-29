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الخميس، 29-02-2024 03:34 م

تشافي يحسم موقفه من عرض برشلونة الجديد

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الوكيل الإخباري -  قالت تقارير صحفية إن تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة الإسباني، حسم موقفه بشكل نهائي من العرض الجديد المقدم إليه من إدارة ناديه برئاسة خوان لابورتا.

وقدم رئيس برشلونة، الذي يرتبط بعلاقة وطيدة مع تشافي، عرضاً للمدير الفني الإسباني للاستمرار لموسم إضافي على رأس القيادة الفنية لـ "بلوغرانا".

ويأتي ذلك في ظل رغبة لابورتا، الذي يحب عمل تشافي، في استمرار المدرب بعد تحسن النتائج في أعقاب إعلان بطل كأس العالم 2010 رحيله عن برشلونة نهاية يناير/ كانون الأول الماضي، بعد الخسارة 3-5 أمام فياريال بالدوري المحلي.

وتحسنت أداءات ونتائج العملاق الكتالوني بعد إعلان تشافي رحيله عن الفريق، إذ خاض 6 مباريات في مختلف المنافسات؛ فاز في 4 منها وتعادل مرتين ولم يخسر أي لقاء من وقتها.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن تشافي يتمسك بقراره بشأن عدم الاستمرار في برشلونة لما بعد نهاية الموسم الحالي، رافضاً طلب رئيس النادي بشكل قاطع.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي لن يمدد عقده في كامب نو ولن يعيد حتى النظر فيه، لأنه يؤمن بأن الأفضل للعملاق الكتالوني في الوقت الحالي هو رحيله عن الفريق.

وإضافة إلى ذلك، فإن تحسن النتائج بعد إعلان المدرب رحيله عن الفريق، جعله يؤمن بأن قراره منح اللاعبين التحرر من الضغوطات التي كانت واقعة عليهم باستمراره، وبالتالي فهو لا يريد تكرار نفس سيناريو النتائج السلبية.

يذكر أن برشلونة نجح خلال فترة تشافي، التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في التتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الموسم الماضي، لكن النتائج غير المستقرة مؤخرا تسببت في قرار المدرب الأسبق للسد القطري بالرحيل.

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