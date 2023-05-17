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الأربعاء، 17-05-2023 01:33 م

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة السيتي الليلة

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الوكيل الإخباري - سلطت صحيفة "آس" الإسبانية، الضوء على التشكيل المتوقع لفريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي، قبل قمتهما مساء اليوم الأربعاء، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "الاتحاد".

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد يكرر نفس التشكيل الذي خاض به لقاء الذهاب، رغم أن الفريق لم يحقق الفوز لكنه قدم أداء مميزا وكان قريبا من الانتصار.


وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الميرنغي "سانتياغو برنابيو"، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثل

وأضافت الصحيفة: "روديغر الذي بدأ أساسيا بدلا من ميليتاو وتألق ضد هالاند، متوقع أن يلعب اليوم، لكن المشكلة من يتم استبعاده ميليتاو أم ألابا؟".
وجاء الرد واضحا من الصحيفة الإسبانية أنه ميليتاو، حيث توقعت أن يكون التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، ألابا، وكامافينجا.
خط الوسط: كروس، مودريتش، وفالفيردي.
خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، وبنزيما.
وعلى الجانب الآخر، جاء التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي كالآتي:
حراسة المرمى: إيديرسون.
خط الدفاع: ووكر، دياز، وأكانجي.
خط الوسط: رودري، ستونز، جوندوجان، برناردو سيلفا، دي بروين، وغيريليش.
خط الهجوم: هالاند.

 

 

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