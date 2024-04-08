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الإثنين، 08-04-2024 03:13 م

تشكيل قمة مان يونايتد وليفربول بالدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري -  أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يخوض المواجهة النارية المقرر لها الخامسة والنصف عصر اليوم، الأحد، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري 2023-2024.

تشكيل ليفربول
حراسة المرمى: كيليهير.
خط الدفاع: كونور برادلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.
خط الوسط: واتارو إيندو، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.
خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: أندريه أونانا.
خط الدفاع: آرون وان بيساكا، ويلي كامبوالا، هاري ماجواير، ديوجو دالوت.
خط الوسط: كوبي ماينو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.

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