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الأحد، 07-04-2024 02:42 م

تشيلسي ضيفاً على شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق تشيلسي ضيفًا على شيفيلد يونايتد في السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "برامول لين"، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري 2023-2024.

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ويتطلع فريق تشيلسي لمواصلة الانتصارات أمام شيفيلد يونايتد، بعد الفوز الكبير على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3 في الجولة الماضية من مسابقة البريميرليج.

ورغم الانتصار الكبير على مان يونايتد برباعية، يمر تشيلسي بسلسلة من النتائج السلبية هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، وهو ما أدى إلي إبتعاده عن المربع الذهبي والتراجع للمركز العاشر.

لعب تشيلسي 29 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ما بين 12 إنتصارًا و7 تعادلات و10 هزائم على الترتيب.

 

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