تشيلسي يستضيف إيفرتون في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يخوض فريق تشيلسي الإنجليزي، مواجهة قوية عندما يستضيف نظيره إيفرتون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.



ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي ضد إيفرتون، في تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي.



ويحتل تشيلسي المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون فى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.



وخاض تشيلسي 27 مباراة حتى الآن في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، فاز في 10 منها وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، بينما تعادل في 7، مما جعله يمتلك 37 نقطة.



ويسعى تشيلسى لمواصلة انتصاراته بعدما حقق مؤخرا فوزا كبيرا على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.‏



من ناحية أخرى، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تنظيمه إفطارًا مفتوحًا على جانب الملعب داخل استاد ستامفورد بريدج، الأحد 26 مارس، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وقال نادي تشيلسي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي، "يقام هذا الشهر كجزء من شهر رمضان، شهر الصيام الإسلامي من قبل الفجر حتى غروب الشمس، والذي يبدأ من الأربعاء 22 مارس حتى الجمعة 21 أبريل".



وأضاف البيان، "يقام أكبر حدث مجتمعي في المملكة المتحدة في رمضان، يتيح الإفطار المفتوح للمسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان فرصة التجمع لتناول الإفطار معًا بالإضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار والمشاركة المتبادلة".

اضافة اعلان

ملاعب