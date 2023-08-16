تشيلسي يقترب من صفقتين جديدتين

الوكيل الإخباري - توصل تشيلسي إلى اتفاق لضم لاعب خط الوسط البلجيكي روميو لافيا من ساوثهامبتون مقابل 53.5 مليون جنيه إسترليني (67.9 مليون دولار).



وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن اللاعب أبلغ ناديه أمس الأول الإثنين بأنه يفضل الانتقال إلى تشيلسي على الانتقال إلى ليفربول، والذي تقدم بعرض مماثل وقوبل بالموافقة.



وأضافت أنه جرى التوصل إلى اتفاق أمس الثلاثاء حول انتقاله إلى تشيلسي.



وسيخضع لافيا للفحص الطبي قبل أن يصبح ثامن صفقة يبرمها تشيلسي خلال هذا الصيف.



وشارك لافيا في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وهو الأول له في المسابقة، وذلك بعد أن انضم إلى ساوثهامبتون قادما من مانشستر سيتي في الصيف الماضي.



كذلك علمت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن تشيلسي وافق على دفع 35 مليون جنيه إسترليني، هي قيمة الشرط الجزائي في عقد مايكل أوليز لاعب كريستال بالاس، لضمه إلى صفوف الفريق.



ويصل حجم إنفاق تشيلسي بذلك خلال هذا الأسبوع إلى أكثر من 200 مليون إسترليني، وذلك بعد أن أبرم صفقة قياسية على مستوى بريطانيا لضم مويسيس كايسيدو من برايتون أمس الأول الإثنين مقابل 115 مليون إسترليني.

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