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الأربعاء، 22-03-2023 03:06 م

تشيلسي ينهي عقد أوباميانغ بسبب برشلونة

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي يتجه إلى انهاء عقد الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الصيف المقبل بسبب برشلونة.

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ذكرت الصحيفة أن إدارة "البلوز" لم يعجبها احتفالات اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً في غرفة ملابس برشلونة عقب فوز الأخير في "الكلاسيكو" على ريال مدريد.

 وأشارت إلى أن الدولي الغابوني أصبح غير مرغوب فيه بعدما لعب 7 دقائق فقط في الدوري الإنجليزي منذ 21 (كانون الثاني) الماضي.

وبينت أن النادي اللندني مستاء من الرحلة التي قام به أوباميانغ إلى برشلونة لمتابعة "الكلاسيكو" الإسباني، مشددة على أن تشيلسي ينوي فسخ عقد اللاعب الذي ينتهي في 2024

 

ملاعب 

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