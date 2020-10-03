تشيلسي يواجه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري-

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يستضيف فريق تشيلسي غريمه كريستال بالاس، في مباراة قوية ضمن لقاءت الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز«البريميرليج» لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 3 أكتوبر 2020، على ملعب «ستامفورد بريدج» معقل البلوز.تستعد كتيبة فرانك لامبارد لمنافسه العنيد كريستال بالاس ويسعي لاعبي البلوز لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمصالحة الجماهير اللندنية التي أصيبت بالإحباط بعد النتائج المتخبطة في الجولات الماضية.ويعاني فريق تشيلسي من اضطراب في المستوي وأداء غير مقنع لجماهيره رغم التعاقدات المميزة التي تم إبرامها في الميركاتو الصيفي الحالي.ويتواجد تشيلسي في المرتبة التاسعة في جدول ترتيب البريميرليج برصيد أربعة نقاط.علي الجانب الثاني، يقدم كريستال بالاس مستويات جيدة حتى الآن، حيث فاز في مباراتين وخسر في واحدة ويتقدم في الترتيب علي منافسة تشيلسي حيث يتواجد في المركز السادس ومعه من الرصيد ستة نقاط.