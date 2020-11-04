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الأربعاء، 04-11-2020 08:57 ص

تصرف مفاجىء من بنزيما ينهي الجدل حول أزمة فينيسيوس

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الوكيل الإخباري- شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة قوية داخل صفوف ريال مدريد الإسباني، بشأن الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.
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وحرصت صحيفة "ماركا" الإسبانية على تسليط الضوء على لقطة حدثت فور انتهاء مباراة الملكي مع ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، والتي فاز فيها الفريق الأبيض 3-2 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ونشرت الصحيفة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" صورة تضمنت لحظة العناق بين بنزيما وفينيسيوس احتفالا بالفوز، كما علقت على الصورة قائلة: "العناق الأكثر انتظارا من جانب المدريديستا".

وحرص بنزيما على إعادة نشر الصورة ومثله فعل فينيسيوس، عبر حسابيهما على "إنستغرام" من خلال خاصية "الستوري".

 




 

 


 

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