تصريحات رائد عساف ومحمد الدميري قبل مواجهة الفيصلي السعودي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاأكد المدير الفني لفريق الوحدات رائد عساف على أهمية مواجهة الأخضر مع الفيصلي السعودي للفريقين، واعدا الجماهير بتقديم مباراة تليق باسم وتاريخ نادي الوحدات .وتابع عساف بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء : " صحيح أنني تسلمت المهمة الفنية منذ أسبوع، ولكنني أبن نادي الوحدات وأعرف الفريق جيدا وجميع اللاعبين مميزين وعلى سوية عالية حالنا حال السد والفيصلي " .وأكد عساف أن الفريق يمتلك كادر طبي مميز، مبينا أن خبير التغذية قام بتجهيز برنامج يتناسب مع شهر رمضان المبارك والحمل التدريبي ومواعيد المباريات .بدوره قال قائد الفريق محمد الدميري أن هذه المشاركة الثانية للوحدات بالبطولة، وتابع : " نسعى للحصول على بطاقة التأهل، تعلمنا من المشاركة الأولى والتي شهدت مشاركة مشرفة، سنلعب مع فرق تضم نجوم كبار وسنعمل لنكون عند حسن ظهر جماهيرنا والجهازين الفني والإداري " .ويلتقي الوحدات والفيصلي السعودي عند الساعة 11:15 بتوقيت الأردن والسعودية، في افتتاح مشوارهما بالمجموعة الخامسة، والتي تقام بمنافساتها بمدينة الدمام السعودية .