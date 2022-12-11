تصريحات مدرب فرنسا حول المغرب والمواجهة المرتقبة ضده

الوكيل الإخباري - أكد المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديديه ديشامب، أنه سيستعد بكل جدية لمباراته أمام نظيره المغربي، يوم الأربعاء المقبل، في الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر.



وأعرب ديشامب عن سعادته بالفوز على نظيره الإنجليزي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد "البيت" بمدينة الخور، وتأهله لمواجهة المغرب في الدور قبل النهائي لمونديال قطر.



وقال ديشامب بعد الفوز على منتخب "الأسود الثلاثة": ""كان الأمر رائعا. كانت مباراة كبيرة. لقد واجهنا فريقا إنكليزيا جيدا جدا حقا لما هم قادرون على فعله رياضيا وفنيا. لكن رد فعلنا كان حاضرا مرة أخرى".



وأضاف مدرب "الديوك": "إنه لأمر رائع أن يصل جميع اللاعبين إلى دور الأربعة مرة أخرى.. هناك عقلية وحالة ذهنية قوية، نود لو يتوقف الزمان لبعض الشيء. سنستمتع الليلة. هناك جودة في هذه المجموعة لكن هناك أيضاً ذهنية وروح معنوية. قد تكون فرحتنا قليلة بعض الشيء لكن نحن من نمنحهم الذخيرة بركلتي الجزاء لكن بالقلب والشجاعة حافظنا على الأفضلية الصغيرة بهذا الهدف".



وعن مباراة المغرب، قال ديشامب: "يستحق المغرب كل احترامنا وتقديرنا. ربما لم يكن أحد الفرق التي توقعنا وصولها الى هنا لكن ليس من وليد الصدفة أن تلقت شباكهم هدفا واحدا فقط في خمس مباريات. سنتعامل معهم على محمل الجد".



وفجر المنتخب المغربي مفاجأة كبرى بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة،وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

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