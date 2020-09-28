تصريح الطائرة لحارس أهلي جدة يستفز الهلال ويثير الجدل

الوكيل الإخباري _ أثار حارس مرمى نادي الأهلي السعودي الجدل، بتصريحاته التي اعتبرها جمهور الهلال السعودي "مستفزة"، وذلك عقب تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء السبت.



وبعد انتصار الأهلي على شباب أهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح، خرج حارس المرمى الدولي محمد العويس بتصريحات اعتبرها البعض موجهة للهلال السعودي.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أقصى حامل لقب البطولة الهلال السعودي من البطولة، بسبب إصابة معظم لاعبيه بفيروس كورونا المستجد وإخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعبا لمباراته الأخيرة بدور المجموعات، في قرار أثار الجدل.



وخلال لقاء صحفي بعد انتصار الأهلي الصعب، سؤل العويس حول مستوى الأهلي خلال المباراة فقال: "غيرنا أخذتهم الطيارة ورجعوا النادي. وصلنا دور الثمانية، نقول مبروك ونقفل على الأخطاء ونصلحها فيما بيننا إن شاء الله".



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المصدر : ملاعب

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