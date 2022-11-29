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الثلاثاء، 29-11-2022 09:55 م

تصريح مفاجئ لقائد المكسيك بعد تهديد الملاكم لـ "ميسي" !

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الوكيل الاخباري - دافع أندريس جواردادو قائد المكسيك عن ليونيل ميسي بعد أن وجه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز تهديدا مبطنا للمهاجم الأرجنتيني بعد شعوره بالإساءة بسبب فيديو ظهر فيه ميسي بينما يزيح بقدمه جانبا قميص المنتخب المكسيكي في غرفة الملابس بعد الفوز في كأس العالم في قطر على المنتخب المكسيكي.

وهز ميسي الشباك في الفوز 2-0 على المكسيك بكأس العالم يوم السبت الماضي، وكتب ألفاريز يوم الاثنين عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الذي يتابعه 2.2 مليون شخص: هل رأيتم ميسي وهو ينظف الأرض بقميصنا وعلمنا؟

وأضاف ألفاريز في تغريدة أخرى مصحوبة بوجه غاضب ولهب: عليه (ميسي) أن يدعو الله ألا أمسك به.

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لكن جواردادو البالغ من العمر 36 عاما، والذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة، ساند ميسي.

وقال للصحافيين: هناك اتفاق ضمني على أنه إذا سقط عرق اللاعبين على أرضية غرفة الملابس فيتعين على الجميع مسحه.

وتابع: كان من حسن حظي مواجهة ميسي لسنوات طويلة في إسبانيا، أعرف شخصيته وأخلاقه. لسوء الحظ، ربما لا يفهم كانيلو كيف يبدو الأمر في غرفة الملابس.

 

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