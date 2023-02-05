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الأحد، 05-02-2023 03:30 م

تصريح مفاجئ من أنشيلوتي قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

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الوكيل الإخباري -  أبدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، استياءه الشديد، قبل مواجهة فريق الأهلي المصري الذي تأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، عقب فوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0.

وقال أنشيلوتي، خلال مؤتمر صحفي أمس السبت: "لسنا سعداء، من غير الصواب أن نلعب بعد أقل من 72 ساعة من مواجهة فالنسيا، لكننا سنلعب لأنه يتعين علينا ذلك".

وأضاف: "لم نفكر في كأس العالم للأندية، وبعد مباراة مايوركا سنبدأ في التفكير بالبطولة".

وزاد: "التعافي يحتاج وقتا أطول، لأنه لا يوجد وقت للتدريب في هذا الوقت من الموسم، ونركز على تقييم الإرهاق، ولهذا فإن عمل أخصائيين العمل البدني أكثر أهمية من المدرب".

وعن إمكانية المداورة، أوضح: "لن تكون هناك فترات راحة لكأس العالم للأندية، والفريق الأفضل سيلعب ضد مايوركا، ونريد الذهاب إلى كأس العالم للأندية في أفضل الظروف المزاجية الممكنة".

وعن تجديد عقود كروس وسيبايوس، علق: "لا أهتم بالتجديدات، لكن لاحترافية اللاعبين ورغبتهم وما يساهمون به، وبالطبع سيتحدثان مع النادي".

وعن موقف المصابين، كشف: "ألابا تدرب ويمكنه المشاركة، وميليتاو وكريم بنزيما يجريان اختبارات في الوقت الحالي ولا تبدو الأمور خطيرة، غدا من الوارد استبعادهما، لكنهما سيتواجدان معنا في كأس العالم للأندية".


وأتم: "مايوركا فريق جيد ويدافع بشكل جيد للغاية، والاستحواذ على الكرة سيكون المفتاح ضدهم".

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