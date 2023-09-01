تصفيات أوروبا 2024: رونالدو في تشكيلة البرتغال مجددا

الوكيل الاخباري - اختير نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مجدداً في تشكيلة منتخب البرتغال الذي يخوض مواجهتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

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وتتصدر البرتغال بطلة أوروبا السابقة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات العام المقبل في ألمانيا.



وتواجه برازيل أوروبا منتخب سلوفاكيا في براتيسلافا الجمعة المقبل، قبل أن تستضيف لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.



تشكيلة البرتغال:



في حراسة المرمى:



ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنكليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).



في الدفاع:



ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، نيلسون سيميدو وتوتي (ولفرهامبتون الإنكليزي)، جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جرمان الفرنسي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ).



في خط الوسط:



جواو بالينيا (فولهام الإنكليزي)، روبن نيفيش (الهلال)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، أوتافيو (النصر)، فيتينيا (باريس سان جرمان)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).



في الهجوم:



ريكاردو هورتا (براغا)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستيانو رونالدو (النصر)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، غونسالو راموس (باريس سان جرمان)، وديوغو جوتا (ليفربول الإنكليزي).