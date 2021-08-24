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الثلاثاء، 24-08-2021 01:25 م

تصفيات دوري الأبطال تشهد تواجد العمالقة ،، وفي مقدمتهم ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

تأهل يوفنتوس الإيطالي للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا للسيدات، وذلك بفوزه الكبير على بولتن النمساوي بنتيجة (4/1) في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، علما أنه كان قد فاز بالدور السابق على كامينيتشا ساسا  المقدوني بـ 12 هدف دون رد، فيما غادر مواطنه ميلان من الدور ذاته بخسارته من مضيفه هوفنهايم الألماني بهدفين دون رد.اضافة اعلان


 
بدوره تأهل أرسنال الإنجليزي للدور ذاته بفوزه على ضيفه إيندهوفن الهولندي بنتيجة (3/1)، فيما فاز ليفانتي الإسباني على روسنبيرج النمساوي بنتجية (4/3).

 

وسيشهد الدور الحاسم من التصفيات مشاركة العملاق الإسباني ريال مدريد بالتصفيات لأول مرة بتاريخه، حيث سيخوض مواجهة صعبة للغاية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، علما أنه استحدث فريق كرة القدم النسوي قبل عام واحد فقط، كما يشهد تواجد فرق كبيرة أمثال ليون الفرنسي وفولفسبورج الألماني .

 




 

 


 

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