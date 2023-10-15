تصفيات يورو 2024.. المجر تفوز على صربيا

الوكيل الإخباري - فاز المنتخب المجري على نظيره الصربي 2-1، ضمن منافسات الجولة 7 من المجموعة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم.



ورفع المنتخب المجري رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الصربي صاحب المركز الثاني.



وتقدم المنتخب المجري عن طريق بارنباس فارجا في الدقيقة 20، قبل أن يدرك ستراهينيا بافلوفيتش التعادل للمنتخب الصربي في الدقيقة 33.



وبعد ذلك بدقيقة واحدة، استعاد المنتخب المجري تقدمه بهدف ثان سجله رونالد شالاي.

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