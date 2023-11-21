الثلاثاء 21-11-2023
الوكيل الاخباري
 

حكومة الاحتلال ومسؤولو القضاء يناقشون أسماء أسرى فلسطينيين يفترض إطلاق سراحهم

أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم جماعية وجرائم حرب

الصحة العالمية: وضع غزة مأساوي والنظام الصحي ينهار أولا بأول

الخصاونة: رفضنا طلباً إسرائيلياً بإخلاء المستشفى الميداني في غزة

الرئيس الإيراني: الغرب يواصل تسليح الاحتلال ويعرقل وقف إطلاق النار

مدير عام الخدمات الطبية الملكية: المستشفى الميداني في خان يونس باشر بالتجهيز

إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة

الحياري: المهمة التي قام بها ولي العهد في العريش دفعت معنويات القوات المسلحة

اجتماع إسرائيلي للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس

تصريح جديد من نتنياهو بشأن صفقة تبادل الاسرى

عاجل

الخصاونة: رفضنا طلباً إسرائيلياً بإخلاء المستشفى الميداني في غزة

الثلاثاء، 21-11-2023 04:27 م

تصفيات يورو 2024.. فرنسا تحل ضيفاً ثقيلاً على اليونان

11202321121113881796333


الوكيل الإخباري - يحل منتخب فرنسا ضيفا ثقيلا على اليونان، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أوباب أرينا آيا صوفيا"، في ختام مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

يدخل منتخب فرنسا اللقاء قادماً من تحقيق فوز تاريخي على جبل طارق في الجولة الماضية من التصفيات 14-0، بينما فازت اليونان على نيوزيلندا 2-0.

ويحتل "الديوك" صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في سبع مباريات، فيما يحتل منتخب اليونان المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات، وخسارة ثلاثة لقاءات.

وضمن منتخب فرنسا التأهل إلى بطولة "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا منتصف العام المقبل من الجولة قبل السابقة، وكان فوزه الكبير على جبل طارق بمثابة تحصيل حاصل، كما تأهلت هولندا من المجموعة الثانية رفقة "الديوك" بعد جمع 15 نقطة.

ويتسلح منتخب فرنسا بالكتيبة المدججة بالنجوم التي تضم القائد الشاب كيليان مبابي، و الثنائي الهجومي المرعب أنطوان غريزمان، وأوليفيه جيرو.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202321162320602409887

نجم يوفنتوس خارج موقعة إنتر

11202321163034875981211

القنوات الناقلة لمباراة الاردن والسعودية بتصفيات كأس العالم 2026 مجانا

11202321143619318564439 (1)

آرسنال يتجاهل رغبة نجم مرموق

11202321142814360465624

رعاية ملكية والجوائز 200 مليون ريال.. انطلاق دورة الألعاب السعودية الثانية

11202321114326349976029

هل اقترب الطلاق؟.. أزمة بين ميسي وزوجته

11202321113828743623425

ياسين بونو: ميسي هو أصعب لاعب واجهته

أخبار متعلقة
1120231965119268312043

مبابي يقود فرنسا لتحقيق أكبر فوز في تاريخها

1020232695750203448945

أبطال أوروبا.. بورتو يسحق أنتويرب

1020232695437631856129 (1)

أبطال أوروبا.. لايبزيغ يهزم سرفينا زفيزدا بثلاثية

Image3_1020232695027463309453

رغم التحذيرات .. جماهير سلتيك الأسكتلندي ترفع الأعلام الفلسطينية - وصور

1020232693240276870613

حسين السيد يحدد سبب أزمة غرامات الزمالك

1020232692541497202894

أبطال أوروبا.. دورتموند ينتصر بصعوبة على نيوكاسل