تصفيات يورو 2024.. فرنسا تحل ضيفاً ثقيلاً على اليونان

الوكيل الإخباري - يحل منتخب فرنسا ضيفا ثقيلا على اليونان، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أوباب أرينا آيا صوفيا"، في ختام مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.



يدخل منتخب فرنسا اللقاء قادماً من تحقيق فوز تاريخي على جبل طارق في الجولة الماضية من التصفيات 14-0، بينما فازت اليونان على نيوزيلندا 2-0.



ويحتل "الديوك" صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في سبع مباريات، فيما يحتل منتخب اليونان المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات، وخسارة ثلاثة لقاءات.



وضمن منتخب فرنسا التأهل إلى بطولة "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا منتصف العام المقبل من الجولة قبل السابقة، وكان فوزه الكبير على جبل طارق بمثابة تحصيل حاصل، كما تأهلت هولندا من المجموعة الثانية رفقة "الديوك" بعد جمع 15 نقطة.



ويتسلح منتخب فرنسا بالكتيبة المدججة بالنجوم التي تضم القائد الشاب كيليان مبابي، و الثنائي الهجومي المرعب أنطوان غريزمان، وأوليفيه جيرو.

اضافة اعلان

ملاعب