الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تصنيف المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 يوم 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.



فيما ستختتم بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستمر أربعة أسابيع، يوم الأحد 11 فبراير 2024.



تقام بطولة كأس أمم إفريقيا بمشاركة 24 منتخبًا، توزع على 6 مجموعات بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدور المقبل، بجانب أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.



منتخب مصر كان على رأس المتأهلين إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعدما تصدر مجموعته في تصفيات إفريقيا برصيد 15 نقطة.



ويعد منتخب مصر هو صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس أمم إفريقيا بواقع 7 مرات، ويأتي خلفه منتخب الكاميرون بـ5 مناسبات.



موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

تقام قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الجاري.



ماهي المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023

مصر - نيجيريا - غينيا بيساو- بوركينا فاسو - الرأس الأخضر (كاب فيردي) - الكاميرون - ناميبيا - غينيا - غانا - أنجولا - الجزائر - تنزانيا - مالي - جامبيا - زامبيا - كوت ديفوار - الكونغو الديموقراطية - موريتانيا - تونس - غينيا الاستوائية - جنوب إفريقيا - المغرب - السنغال - موزمبيق.



ما هو تصنيف المنتخبات المتأهلة إلي كأس أمم إفريقيا 2023؟



المستوى الأول

كوت ديفوار - المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر.



المستوى الثاني

نيجيريا - الكاميرون - مالي - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية.



المستوى الثالث

جنوب إفريقيا - كاب فيردي (الرأس الأخضر) - غينيا - زامبيا - غينيا الاستوائية - موريتانيا.



المستوى الرابع

غينيا بيساو - موزمبيق - ناميبيا - أنجولا - جامبيا - تنزانيا.

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