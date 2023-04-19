تضحية كبيرة مفتاح عودة ميسي لبرشلونة

الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن برشلونة تحرك فعليا من أجل استعادة الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.



وينتهي تعاقد ميسي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة قدم خطة جدوى لرابطة الليجا، بشأن فاتورة الرواتب، تستوعب عودة ليونيل ميسي، وتجديد عقود الثلاثي بابلو جافي ورونالد أراوخو وماركوس ألونسو.



وأضافت الصحيفة، أن تلك الخطة تضم تخفيض فاتورة الرواتب وبيع بعض لاعبي الفريق من أجل تحقيق ذلك.



وأشارت الصحيفة، إلى أن قبول ميسي العودة إلى برشلونة، سيكون بمثابة تضحية كبيرة، لأنه سيقبل براتب أقل بكثير من المعروض عليه في باريس سان جيرمان، وكذلك المقدم له من السعودية.



ورحل ميسي عن برشلونة، في صيف 2021، بعد فشل النادي في التوصل لاتفاق معه بشأن التجديد، بما يتماشى مع الأزمة الاقتصادية وقتها.



وختمت الصحيفة بأن عودة ميسي لبرشلونة ستكون من أجل ختام قصته في الملاعب بقميص البارسا.

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