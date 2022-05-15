تعادل الرمثا والوحدات بدوري المحترفين - صور

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا - تصوير : نادر أبو حيةتعادل فريقا الرمثا والوحدات بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ستاد الحسن بإربد لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين .وتقدم الرمثا عن طريق عبد الرحمن أبو الكاس، الذي سدد كرة ارتطمت بقائد الوحدات محمد الدميري وغالطت حارس المرمى عبد الله الفاخوري لتعانق الشباب بالدقيقة 18.وتعادل خالد عصام للوحدات بالدقيقة 33 عندما حول عرضية فراس شلباية برأسه في الشباك.وبهذا التعادل صعد الفريقان للمركز الرابع بـ 7 نقاط لكل منهما، علما أن الوحدات يمتلك 3 مباريات مؤجلة مع مغير السرحان، السلط وشباب العقبة .وفي بقية مباريات الجولة فاز الفيصلي على الجزيرة بهدف نظيف، وهي النتيجة ذاتها لفوز سحاب على السلط، فيما فاز الحسين على الصريح بهدفين دون رد . ومغير السرحان على شباب الأردن بنتيجة 3/2 .