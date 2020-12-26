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السبت، 26-12-2020 08:34 م

تعادل مانشستر يونايتد وليستر سيتي بالدوري الانجليزي

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الوكيل الاخباري - تقاسم مانشستر يونايتد ومضيفه ليستر سيتي، نقاط المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتعادلهما بهدفين لمثلهما.

وسجل ثنائية اليونايتد، ماركوس راشفورد، وبرونو فيرنانديز، في الدقيقتين 23 و79، بينما أحرز هدفي ليستر، هارفي بارنيس، وجيمي فاردي، في الدقيقتين 31 و75.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر رصيده إلى 27 نقطة، مع مباراة مؤجلة، وظل في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة عن ليتسر الذي حافظ على مركزه الثاني برصيد 28 نقطة.

وينفرد ليفربول بالصدارة برصيد 31 نقطة، ويواجه غدا الأحد، ضيفه وست بروميتش ألبيون، لحساب الأسبوع الـ15.

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ملاعب


 




 

 


 

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