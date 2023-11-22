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الأربعاء، 22-11-2023 02:50 م

تعجل كريستيانو يقربه من خسارة مالية كبيرة

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الوكيل الإخباري - لا تزال قضية البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، مع ناديه السابق يوفنتوس، قائمة والتي تخص راتبه خلال فترة كورونا.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن رونالدو لا يزال يحاول مقاضاة يوفنتوس للحصول على 19 مليون يورو كأجور غير مدفوعة له.

رونالدو انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صيف 2018، في صفقة بلغت قيمتها 117 مليون يورو، بينما تدهورت علاقته مع اليوفي بعد تفشي وباء كورونا عام 2020.

وأوضحت أنه خلال فترة كورونا، التي توقفت فيها كرة القدم، اتفق النادي مع جميع اللاعبين والموظفين على التنازل عن رواتب أربعة أشهر لمساعدته على تجاوز الأزمة.

وكانت تقارير صحفية قالت إن يوفنتوس دفع لبعض اللاعبين من تحت الطاولة من خلال وثائق سرية، فيما اعترف عدد من اللاعبين فيما بعد بالموافقة على الحصول على الأجور كبنود أخرى بالمواسم التالية.

وأكدت الصحيفة أن كريستيانو عند مغادرته ليوفنتوس في صيف 2021، شعر أن النادي الإيطالي مدين له بمبلغ 19 مليون يورو.

وأشارت إلى أنه تم رفض الإجراء القانوني الأول من رونالدو، بينما عقدت جلسة استماع ثانية اليوم الثلاثاء في تورينو، وأفادت الصحيفة أن محامي يوفنتوس يمتلك دليلين مهمين في هذا الصدد.

وقالت: "الأول هو أن الوثائق التي وافق فيها اللاعبون على توزيع أجورهم، لم تكن موقعة فعليا من قبل كريستيانو رونالدو، وبالتالي ليس هناك أساس قانوني يعتمد عليه الدون".

وختم: "الثاني هو أن الدون كان في عجلة من أمره لمغادرة النادي والانتقال إلى مانشستر يونايتد في الوقت القانوني، لدرجة أنه وقع على تنازل يؤكد أن يوفنتوس لا يدين له بأي مدفوعات مستحقة".

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