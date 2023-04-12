تعديل موعد مباراة آرسنال وتشيلسي بطلب من الشرطة

الوكيل الإخباري - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعديل موعد مباراة آرسنال مع تشيلسي، بعد مراجعة شرطة متروبوليتان لموقفها.



ويتصدر الجانرز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة.



ويلتقي آرسنال مع مانشستر سيتي على استاد الاتحاد يوم 26 أبريل/نيسان الجاري، وكان من المفترض أن يلتقي بعدها بـ3 أيام (29 نيسان/أبريل) مع تشيلسي في ديربي لندن.



لكن، جرى تعديل موعد المباراة لتقام يوم 2 مايو/ أيار المقبل بناء على طلب الشرطة.



وعبر آرسنال عن إحباطه من قرار تغيير موعد المباراة من مساء السبت إلى مساء الثلاثاء.



وأوضح النادي اللندني، في بيان اليوم الثلاثاء، "تم إجراء هذا التغيير بعد مراجعة شرطة متروبوليتان لموقفها بشأن تأمين المباراة".



وأضاف البيان: "بعد العمل لمحاولة إيجاد حل مع شرطة متروبوليتان، نشعر بخيبة أمل كبيرة من التأثير والتعطيل الذي سيحدثه هذا التغيير في المباراة لمشجعينا، خصوصًا بعد الموافقة في البداية على إقامة المباراة مساء السبت".

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