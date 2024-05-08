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الأربعاء، 08-05-2024 03:22 م

تعرف على الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025

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الوكيل الإخباري - ستكون نسخة العام القادم من دوري أبطال أوروبا استثنائية بشكل كبير لأنها ستقام بنظام جديد أقره الاتحاد الأوروبي بهدف زيادة عدد المباريات وتوسيع رقعة المنافسة وكسر ملل دور المجموعات.

وستشهد البطولة القارية ثورة كبرى سواء على مستوى طريقة اختيار الفرق المتأهلة، أو في شكل المنافسة نفسها، الذي تحول إلى نظام الدوري بدلا من دور المجموعات التقليدي.

كما ستكون منافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025، مسرحا لعدد أكبر من الفرق المشاركة من 32 إلى 36 مقعدا، ليمنح فرصة أمام عدة فرق جديدة للظهور في الحدث الضخم.

وسيتم تقسيم الفرق على النحو التالي:

- 32 فريقا تتأهل وفقا لتصنيف الدوريات الأوروبية: (البطل من 1-10)، (الوصيف من 1-6)، (الثالث والرابع من 1-4)، 6 مقاعد بالتصفيات، بطل دوري الأبطال، بطل الدوري الأوروبي).

- 4 مقاعد إضافية يتم تحديدها بناء على المعايير الآتية:

- مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريا (حاليا الدوري الفرنسي).

- مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

- مقعدان أخيران للدول التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق "2023-2024"، بحيث تتم قسمة مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها على عدد الأندية المشاركة، وهما الدوريان (الإيطالي والألماني).

الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 2024-2025

إنجلترا: ضمن من الدوري الإنجليزي الممتاز مشاركة كل من أرسنال، مانشستر سيتي وليفربول المشاركة بدوري أبطال أوروبا، ولا يزال المركز الرابع يدور بين أستون فيلا وتوتنهام.

إسبانيا: حسمت أندية ريال مدريد وبرشلونة وجيرونا بطاقات تأهلها إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال أول 3 مراكز في الدوري الإسباني، بينما لم تحسم هوية صاحب المركز الرابع بعد.

إيطاليا: تأهل كل من إنتر وجاره ميلان بشكل رسمي، وينتظر أن تشارك 3 أندية أخرى من الكالتشيو في البطولة، بعدما تأكد حصول إيطاليا على مقعد خامس في الموسم المقبل، بفضل تصدر أندية الدوري الإيطالي لأفضل أداء أوروبي هذا الموسم.

ألمانيا:  تأهلت 5 فرق إلى دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي، وهي باير ليفركوزن، بايرن ميونخ، شتوتغارت، لايبزيغ وبوروسيا دورتموند، حيث حصل البوندسليغا أيضا على مقعد إضافي بعد أن حل ثانيا خلف إيطاليا كأفضل أداء أوروبي.

فرنسا: تأهل كل من باريس سان جيرمان البطل ووصيفه موناكو بشكل رسمي، وحصل "الليغ 1" على مقعد ثالث في النسخة الجديدة، بعد أن حل خامسا في التصنيف العالمي، ولا يزال هذا المقعد غير محسوم بين ستاد بريست وليل.

هولندا: حجز بطل ووصيف الدوري الهولندي المقعدين المباشرين وهما آيندهوفن وفينورد، على الترتيب.

البرتغال: حجز بطل الدوري البرتغالي المقعد المباشر لدوري أبطال أوروبا وهو سبورتنغ لشبونة.

بلجيكا: لم يتحدد بطل الدوري بعد.

تركيا: لم يتحدد بطل الدوري بعد.

التشيك: لم يتحدد بطل الدوري بعد.

وتقام قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد، 29 أغسطس 2024 على أن تبدأ المباريات 17 سبتمبر من العام الجاري.

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