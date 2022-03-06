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الأحد، 06-03-2022 06:32 م

تعرف على الفرق المتأهلة لدور الثمانية لكأس ملكة إسبانيا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تحددت الفرق الثمانية التي ستتنافس في ربع نهائي كأس ملكة إسبانيا، بعد ختام دور الـ 16 والذي شهد مفاجأة كبيرة بخروج أتلتيكو مدريد بعد الخسارة من سبورتينغ هويلفا بهدفين لهدف .اضافة اعلان








وتأهل ريال مدريد بالفوز بثلاثية نظيفة على فريق الهاما، فيما تمكن إشبيلية من عبور أثليتك بيلباو بهدف نظيف، كما فاز برشلونة على رايو فاليكانو بنتيجة 3/1.



وانتصر ريال سوسيداد على فياريال بهدفين لهدف، وليفانتي على بيتيس بنتيجة 4/1، كما فاز مدريد على اسبانيول بنتيجة 2/1 وجراناديا تينيريفي على فالنسيا بثلاثية نظيفة .

 




 

 


 

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