تعرف على تحديات فرسان العرب وحظوظهم في الرحلة نحو قطر

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

تترقب الجماهير العربية الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر " 2022"، حيث تبدو الفرصة سانحة لتأهل الرباعي العربي المميز " مصر، تونس، الجزائر والمغرب "، خصوصا وأن وصولهم سيقدم للعرب مشاركة هي الأكبر بتاريخهم ببطولات كأس العالم؛ إذ سينضمون لقطر المستضيفة والسعودية المتأهلى لقارة آسيا، وقد يزداد العدد من خلال الملحق العالمي والذي سيشهد تواجد فريق اسيوي (أستراليا، العراق، لبنان أو الإمارات). اضافة اعلان











وإليكم مواجهات الرباعي العربي وحظوظهم :



1- مصر :

ستحل مصر ضيفة على المنتخب السنغالي، بعد أن فازت في مباراة الذهاب بنتيجة 1/0، علما أن المواجهة ستنطلق عند الساعة الثامنة بتوقيت الأردن، ويحتاج فيها رفاق محمد صلاح للفوز، التعادل، أو الخسارة بفارق هدف باستثناء نتيجة 1/0، والتي ستمدد المباراة لأشواط إضافية وصولا لركلات الترجيح .





2- الجزائر :

ستستضيف الجزائر منتخب الكاميرون بعد أن تغلبت عليه بهدف نظيف، علما أن المواجهو ستنطلق عند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت الأردن، ويحتاج فيها رفاق رياض محرز للفوز أو التعادل لحجز التذكرة للعاصمة القطرية الدوحة .







3- تونس :

سيستقبل نسور قرطاج منتخب مالي، بعد أن هزموها في مباراة الذهاب هدف دون رد، المباراة ستقام عند الساعة العاشرة والنصف، ويحتاج فيها رفاق علي معلول للفوز أو التعادل للتأهل رسميا لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي والسادسة بتاريخهم .







4- المغرب :

رغم أنها المنتخب العربي الوحيد الذي لم يحقق الفوز بمباراة الذهاب بالدور الحاسم، إلا أن حظوظ المغرب تبدو كبيرة عندما تستقبل الكونجو الديمقراطية، بعد أن تعادلت معها ذهابا بهدف لمثله، مما يجعلها بحاجة للفوز أو التعادل السلبي لضمان الصعود للمونديال الأول بالوطن العربي .