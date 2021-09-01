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الأربعاء، 01-09-2021 11:46 ص

تعرف على ترتيب هدافي دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت منافسات الجولة الـ "15" من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة.اضافة اعلان




وإليكم ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد انتهائها:

 
- "11" أهداف : رونالد وانجا "السلط".

- "9" أهداف : يزن النعيمات "سحاب".
 
- "6" أهداف : حمزة الدردور "الرمثا"، علي علوان "الجزيرة" و محمد أبو زريق "الرمثا".

- "5" أهداف :أحمد العرسان "الفيصلي"، إبراهيم الجوابري "الوحدات"، حمزة الصيفي "الجزيرة" و دوجلاس "شباب الأردن".

- "4" أهداف : محمود زعترة "الوحدات"، محمد عبد المطلب "البقعة "، عبدالله العطار "الجزيرة" ومحمد العكش "الفيصلي".


- "3" أهداف : حسان الزحراوي " الرمثا"، محمد راتب الداوود، محمود مرضي "السلط"، خلدون الخزام " الجليل "، إبراهيم الرواد وسند جعارة "معان "، خالد الدردور "شباب الأردن"، أنس العوضات و يزن العرب "الوحدات" مصطفى كمال "الحسين"، وعبدالله خالد عوض ، مارديك مارديكيان "الفيصلي".


-هدفان: عدي القرا "سحاب "، عيسى السباح "شباب العقبة" يزن ثلجي "سحاب"، أحمد ياسر وبادو " الحسين "، عبدالله ذيب " السلط"، هشام الصيفي، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"، خالد أبو رياش "شباب الأردن" شاهر شلباية "الحسين إربد"، عامر جاموس، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ،أحمد سمير،أحمد ثائر، أحمد زريق ، عبدالله نصيب، سليمان أبو زمع، منذر أبو عمارة وعبد العزيز نداي "الوحدات "، ماجد عثمان، كوليبالي "الرمثا " وعمرو الشحات "معان".

- هدف واحد: علي صالح وبسام دلدوم "البقعة"، خالد البري، وليد الدرايسة ومحمود موافي "معان"، خضر الحاج، محمد الباشا "الجزيرة"، لؤي الدردور، ليث البشتاوي، عامر علي، فارس غطاشة وصدام الشهابات "الجليل"، أحمد الصغير، أحمد عبدالحليم، وسام أبو دعابس وأحمد أبو جادو" سحاب "، فراس شلباية، سوني سعد، محمد الدميري و خالد عصام " الوحدات"، يوسف أبو جلبوش، يوسف الرواشدة، أمين الشناينة، إبراهيم دلدوم، ورد البري، مجدي العطار، وأنس جبارات "الفيصلي"، أدهم القرشي، محمد مصطفى، زيد أبو عابد ومحمد كلوب "السلط"، أحمد ياسر، سعد الروسان، أوتيمار، ياسر الرواشدة، لؤي عمران، محمد القيسي، محمد الموالي، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، حمزة نعيم، وسيم ريالات ومحمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مصعب اللحام، مهند خير الله "الرمثا" وخالد الردايدة، محمود شوكت، أحمد أبو حلاوة، زكي أبو ليلى، إريك "شباب العقبة".

 




 

 


 

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