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السبت، 27-02-2021 04:32 م

تغييرات كبيرة في دفاع وحراسة الفيصلي ،، مغادرين وأسماء جديدة

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
عانى الفيصلي كثيرا من خطوطه الخلفية في الموسم الماضي، فشباك الزعيم تلقت عددا كبيرا من الأهداف بدوري المحترفين فاقت عدد الأهداف التي أحرزها المهاجمون، وهو الأمر الذي أستدعى من الجهازين الفني والإداري إحداث ثورة بالمنظومة الدفاعية ككل .
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حراس المرمى :
شهد مركز حراسة المرمة بالنادي الفيصلي تغييرات جذرية فغادر الخبير معتز ياسين نحو نادي السلط، كما انتهى عقد الشاب غيث السرحان دون التمديد له، فيما أبقى الفريق على الحارس يزيد أبو ليلى واستعاد حارسه المعار للجزيرة نور الدين بني عطية كما استقطب نجم الرمثا عبدالله الزعبي.


الأطراف : 
غادر الفريق الظهير الأيمن احسان حداد، فيما تم التعاقد مع اللاعبين يزن دهشان وورد البري، واللذين يشغلان المركز ذاته، كما تم تمديد التعاقد مع عدي زهران .


العمق الدفاعي:
مركز قلب الدفاع هو المركز الأبرز في المعادلة، الأزرق ينتظر عودة المدافع الأهم بالوقت الحالي براء مرعي، كما تم التعاقد مع اللاعب محمد أبو زريق، بالإضافة لاختبار محترف أوروبي، فيما تبدو مغادرة القائد إبراهيم الزواهرة مسألة وقت لا أكثر، كما أن معلومات صحفية تؤكد أن المدافع أحمد الصغير في طريقه للرحيل عن الفريق برحلة احترافية بالدوري العراقي .


حراس المرمى :
شهد مركز حراسة المرمة بالنادي الفيصلي تغييرات جذرية فغادر الخبير معتز ياسين نحو نادي السلط، كما انتهى عقد الشاب غيث السرحان دون التمديد له، فيما أبقى الفريق على الحارس يزيد أبو ليلى واستعاد حارسه المعار للجزيرة نور الدين بني عطية كما استقطب نجم الرمثا عبدالله الزعبي.


الأطراف : 
غادر الفريق الظهير الأيمن احسان حداد، فيما تم التعاقد مع اللاعبين يزن دهشان وورد البري، واللذين يشغلان المركز ذاته، كما تم تمديد التعاقد مع عدي زهران .


العمق الدفاعي:
مركز قلب الدفاع هو المركز الأبرز في المعادلة، الأزرق ينتظر عودة المدافع الأهم بالوقت الحالي براء مرعي، كما تم التعاقد مع اللاعب محمد أبو زريق، بالإضافة لاختبار محترف أوروبي، فيما تبدو مغادرة القائد إبراهيم الزواهرة مسألة وقت لا أكثر، كما أن معلومات صحفية تؤكد أن المدافع أحمد الصغير في طريقه للرحيل عن الفريق برحلة احترافية بالدوري العراقي .

 




 

 


 

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