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الثلاثاء، 20-12-2022 10:50 ص

تفاصيل استقبال منتخب المغرب بعد إنجاز مونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري -  سيحظى منتخب المغرب، الحاصل على المركز الرابع في مونديال قطر 2022، باستقبال ملكي وشعبي وجماهيري كبير فور وصوله الى الرباط اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة قولها: "بتعليمات ملكية سامية، سيحظى المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الثلاثاء باستقبال يليق بمشواره المتألق خلال نهائيات كأس العالم بقطر 2022".

وأضافت: "في هذا الإطار، سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط نحو الساعة الخامسة مساء مرورا بشارع الحسن الثاني، وساحة 16 نوفمبر، وساحة شالة، وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس، وساحة البريد، وساحة محمد الخامس، وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن، وباب السفراء، وصولا إلى القصر الملكي العامر، حيث سيحظى أعضاء المنتخب الوطني باستقبال ملكي سام، احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي العظيم".

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا على الصعيدين العربي والإفريقي، بحلوله في المركز الرابع، عقب الخسارة أمام كرواتيا 1-2 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جرت على ملعب "خليفة الدولي" السبت الماضي.

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