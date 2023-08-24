تفاصيل غير متوقعة في صفقة صلاح والاتحاد السعودي

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية، عن تقدم صفقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى نادي الاتحاد السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي اتحاد جدة، اقتربت من التوصل لاتفاق نهائي مع نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، من أجل حسم التعاقد مع صفقة صلاح بشكل رسمي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.



وكشف الصحفي محمد القاعود أن موقف صلاح وفريقه ليفربول تغير بشأن عرض الاتحاد، بعد تلقي تأكيدات بالاستجابة لجميع مطالبهم، وأبرزها بأنه سيكون أغلى صفقة في تاريخ الانتقالات بالدوري السعودي.



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مُحيط محمد صلاح وليفربول تغير موقفهم بشأن عرض الاتحاد السعودي، بعدما تلقوا تأكيدات بالاستجابة لكل مطالبهم، وأبرزها أن يكون الصفقة الأغلى في تاريخ الانتقالات للدوري السعودي، وامتيازات تفوق ما حصل عليه نيمار من الهلال، وكذلك تعويض ليفربول بمبلغ يفوق القيمة المخصصة لفسخ عقده. pic.twitter.com/pI3F50bKjk August 23, 2023

وأضاف القاعود أن الامتيازات التي سيحصل عليها صلاح ستتفوق على ما حصل عليه النجم البرازيلي نيمار من نادي الهلال، بالإضافة إلى تعويض ليفربول بمبلغ يفوق القيمة المخصصة لفسخ عقده.



وفي نفس السياق، أكد الصحفي نكولو شيرا عبر حسابه على منصة "إكس" على أن عقد الاتحاد لمحمد صلاح جاهز حتى عام 2026 براتب 80 مليون يورو في الموسم الواحد.



ومن المتوقع أن يحسم نادي الاتحاد التعاقد مع محمد صلاح خلال الأيام القادمة، في ظل تقدم المفاوضات بين الناديين السعودي والإنجليزي خلال الأيام الماضية.

وتأتي رغبة الاتحاد القوية في ضم صلاح حتى ينافس بقوة على لقب كأس العالم للأندية. والذي سيقام في شهر ديسمبر المقبل.



يذكر أن مباريات بطولة كأس العالم للأندية، من المنتظر أن تنطلق بشكل رسمي، في جدة بشهر ديسمبر المقبل، وبمشاركة الاتحاد السعودي والأهلي المصري ومانشستر سيتي الإنجليزي وغيرهم.

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