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الخميس، 24-08-2023 03:52 م

تفاصيل غير متوقعة في صفقة صلاح والاتحاد السعودي

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية، عن تقدم صفقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى نادي الاتحاد السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي اتحاد جدة، اقتربت من التوصل لاتفاق نهائي مع نادي ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، من أجل حسم التعاقد مع صفقة صلاح بشكل رسمي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف الصحفي محمد القاعود أن موقف صلاح وفريقه ليفربول تغير بشأن عرض الاتحاد، بعد تلقي تأكيدات بالاستجابة لجميع مطالبهم، وأبرزها بأنه سيكون أغلى صفقة في تاريخ الانتقالات بالدوري السعودي.

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