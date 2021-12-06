الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

فرسان التغيير تقيم فعاليات شبابية بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين

ورشة تدريبية حول تصميم المساقات الإلكترونية التفاعلية

البلبيسي : أحد أسرار انتشار الوباء طلبة المدارس

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المعسل ونكهات السجائر

حوارية تناقش مخرجات تحديث المنظومة السياسية بإربد

الاستراتيجية الوطنية للسكان تمتد لـ 10 سنوات مقبلة

باكستان تقرر حظر السفر لـ 9 دول جديدة لمواجهة أوميكرون

افتتاح معرض فني للراحل أنطون باسيل في الكرك

صحة إربد تنفي علاقة مطعوم كورونا بوفاة مواطن

تربية القويسمة تكرم مشرفي جائزة الحسن للشباب

الإثنين، 06-12-2021 06:28 م

تمديد عمل اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الوحدات

84256839_1543808582424593_9002929752306089984_n


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

قررت وزارة الشباب تمديد عمل اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الوحدات والتي يترأسها الدكتور فهد البياري لقرابة الأسبوعين، وذلك حتى إتمام انتخابات مجلس إدارة النادي. اضافة اعلان


 

 

وتلقت الهيئة الإدارية المؤقتةكتابا من مدير شباب العاصمة سناء أبو عباس ينص على تمديد عمل الإدارة المؤقتة التي انتهى كتاب تكليفها يوم ٢٧ من شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

 

ومن المنتظر أن تقام انتخابات الوحدات يوم الجمعة 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية بالقويسمة، حيث ستقام الانتخابات بمن حضر بعد عدم وصولها للنصاب القانوني يوم الجمعة الماضي .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FFcLqx3WUAA4QaP

سوريا تهدر فرصة التأهل ،، وتونس تخطف صدارة المجموعة الثانية

1020211211157994024613

عدنان حمد : علينا التغلب على الظروف الغريبة ،، وقلقون من كورونا

712ec365-1202-4d52-a004-317524cb8e54

عشية مواجهة فلسطين في كأس العرب.. مصدر يؤكد: سنتعامل مع نقص اللاعبين ولا داعي للقلق

61adcb1a5fd31

فيروس كورونا يبعد خيرالله عن النشامى بكأس العرب

246712771_1198773567300013_8108091237329037919_n

النادي الفيصلي يشكل لجنة فنية جديدة

d96e506d-a1d0-4c16-b4df-5d65908f076b

نزار محروس يكشف أسباب تفوق المغرب على النشامى

أخبار متعلقة
0L5A0472

السعودية تهزم منتخبنا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

84743234_1543807589091359_7108749888011108352_n

نجم الوحدات يودع الجماهير برسالة مؤثرة

11202120142717810373055

بعد اعتذار الاتحاد عن طلب الوحدات ،، تعرف على الحكم المرشح للكلاسيكو

84743234_1543807589091359_7108749888011108352_n

تعرف على نتائج وديات الوحدات التحضيرية لمواجهة الفيصلي

منتخب-الأردن

منتخب النشامى يواجه بيلاروسيا وديا

84743234_1543807589091359_7108749888011108352_n

مؤقتة الوحدات تكشف حقيقة إجراء التعاقدات