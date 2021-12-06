الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا



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قررت وزارة الشباب تمديد عمل اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الوحدات والتي يترأسها الدكتور فهد البياري لقرابة الأسبوعين، وذلك حتى إتمام انتخابات مجلس إدارة النادي.وتلقت الهيئة الإدارية المؤقتةكتابا من مدير شباب العاصمة سناء أبو عباس ينص على تمديد عمل الإدارة المؤقتة التي انتهى كتاب تكليفها يوم ٢٧ من شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.ومن المنتظر أن تقام انتخابات الوحدات يوم الجمعة 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بمدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية بالقويسمة، حيث ستقام الانتخابات بمن حضر بعد عدم وصولها للنصاب القانوني يوم الجمعة الماضي .