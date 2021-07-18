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الأحد، 18-07-2021 09:47 م

تواصل غياب نجوم باريس سان جيرمان عن المباريات !!

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
خاض باريس سان جيرمان ثاني مباريات رحلة إعداده للموسم الكروي الجديد، والذي ينتظر منه أن يكون تاريخيا نظرا للتعاقدات الكبيرة جدا التي أبرمها الفريق الفرنسي، إذ استقطب قائد ريال مدريد التاريخي الإسباني سيرخيو راموس، حارس مرمى ميلان الإيطالي دوناروما، و المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة لقائد منتخب هولندا فينالدوم قادما من ليفربول الإنجليزي.اضافة اعلان


 
 
وكانت المباراة الثانية مع فريق شامبلي الفرنسي وانتهت، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث سجل هدفي الفريق مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، ونجمه الهولندي الواعد تشافي سيمونز .

وغاب العديد من النجوم عن المواجهة نظرا لارتباطاتهم السابقة مع منتخبات بلادهم وأبرزهم كيلور نافاس، دوناروما، راموس، مبابي، دي ماريا، نيمار، فيراتي وماركينيوس .. والقائمة تطول، كما احتجب المغربي أشرف حكيمي عن المباراة بسبب إًصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 




 

 


 

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