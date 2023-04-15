توتنهام في مواجهة سهلة أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق توتنهام نظيره بورنموث في الخامسة عصر اليوم السبت ، على استاد توتنهام هوتسبر، لحساب فعاليات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2022-2023.



ويحتل توتنهام المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، جمعها من 30 مباراة حيث حقق 16 فوز و5 تعادلات و9 خسائر،بينما يحتل بورنموث المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، جمعهم من 8 انتصارات و6 تعالات و16 خسارة.



ويخوض توتنهام مباراة اليوم بكل قوة وتركيز تام، من أجل تحقيق الفوز للعودة للمربع الذهبي وتجنب الرجوع للخلف، خصوصا أنه يرغب حجز مقعده فى نسخة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.



في المقابل، يسعى بورنموث الذي يعاني من النتائج السيئة إلى تصحيح المسار ومحاولة العودة من جديد للطريق الصحيح للهروب من القاع، لذا سيحاول بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم.



والتقى الفريقان من قبل فى 13 مباراة فقط، وكانت الغلبة حاضرة لصالح السبيزر، الذي تَمكن من تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتَعادل في مباراتين، وخَسر في مباراة واحدة فقط.



كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدور الأول من الدوري الإنجليزي شهدت إثارة ، وانتهت بفوز توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا X نيوكاسل يونايتد – الساعة 2.30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



تشيلسي X برايتون – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



إيفرتون X فولهام – الساعة 5 عصرا



ساوثهامتون X كريستال بالاس – الساعة 5 عصرا



توتنهام X بورنموث – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium



وولفرهامبتون X برينتفورد – الساعة 5 عصرا



مانشستر سيتي X ليستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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