الإثنين 01-01-2024
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال: قدرات المقاومة الصاروخية ستستمر لسنوات قادمة

الموافقة على تنظيم القوى العاملة بين الأردن وإثيوبيا

فيديو- بعد زلزال قوي.. تسونامي يضرب سواحل اليابان

إيران تندد بالهجمات الإسرائيلية في سوريا

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

جيش الاحتلال : 29 من قتلانا سقطوا بنيران زملائهم وحوادث أخرى

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية شرق وشمال خان يونس

مسيرة حاشدة في إسطنبول تضامنا مع فلسطين

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان وتحذير من تسونامي

الوسط الصحفي الأردني يفجع بوفاة الزميل سند العبادي

عاجل

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية شرق وشمال خان يونس

الإثنين، 01-01-2024 11:12 ص

توتنهام يستعيد توازنه بثلاثية في شباك بورنموث

1202419138542629519


الوكيل الإخباري - ستعاد نادي توتنهام توازنه سريعا بعد سقوطه الكبير الخميس الماضي أمام مضيفه برايتون 2-4، بفوزه الأحد على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-1 في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضافة اعلان


وانتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف دون رد سجله السنغالي باب سار في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، ضاعف النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71 ثم أضاف المهاجم البرازيلي ريشارليسون الهدف الثالث.

وأحرز بورنموث هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 عبر أليكس سكوت.

وبهذا الفوز، رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس وبات على بعد ثلاث نقاط من المتصدر ليفربول الذي يواجه غدا الاثنين نيوكاسل في قمة المرحلة الـ20.

في المقابل تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة في المركز الـ12

 

ملاعب

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
120241979390205391

عموتة: مواجهة ماليزيا الأهم في مشوار كأس آسيا

102023516475691466951

بيان صارم صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم

12202330121153294311067

تفاصيل مثيرة فتحت أبواب تألق كين مع بايرن

1220233012922460157812

ريال مدريد يستعد للإعلان عن مفاجأة جديدة

12202330101221483777719

لجنة الانضباط تعاقب حمد الله مهاجم اتحاد جدة

1220233010915355630036

الهلال يتخطى الفيحاء ويعزز صدارته للدوري السعودي

أخبار متعلقة
1220232791539353317045

ليفربول يتخطى بيرنلي ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

1220232791356615773601

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على أستون فيلا في مباراة مثيرة

1220232695126544419519

هجوم حاد على نجوم أرسنال بسبب معاملتهم للأطفال

12202323115617795060659

سطوة ليفربول تهدد صدارة آرسنال

12202316131849774595252

نبأ سار لمانشستر يونايتد قبل موقعة ليفربول

122023412101195664153

محمد صلاح ينضم لقائمة تاريخية في البريميير ليغ