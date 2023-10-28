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السبت، 28-10-2023 02:56 م

توتنهام يفوز على كريستال ويحافظ على الصدارة

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الوكيل الإخباري -  واصل توتنهام الحفاظ على صدارة جدول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصاره على مضيفه كريستال بالاس بهدفين لواحد، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

وخلال الشوط الأول، فشل "السبيرز" في تسجيل هدف التقدم على ملعب سيلهرست بارك.

لكن الشوط الثاني كان مغايراً، حيث تقدم الضيوف بهدف لجويل وارد (ق53) بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثاني للفريق اللندني (ق66).

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف شرفي من خلال جوردان أيو (ق90+4) لكن الوقت المتبقي من المباراة لم يكن كافياً لكريستال بالاس للتعادل رغم إثارتها.

وبهذا الانتصار عزز توتنهام من صدارته لجدول البريميير ليغ برصيد 26 نقطة، محققاً رابع انتصاراته على التوالي والثامن في المجمل إضافة لتعادلين، ليتفوق بخمس نقاط مؤقتاً عن مانشستر سيتي، حامل اللقب.

أما كريستال بالاس فتجمد رصيده عند 12 نقطة محتلاً المركز الحادي عشر، بعدما مني بالهزيمة الثانية له توالياً في المسابقة والرابعة في المجمل مقابل ثلاثة انتصارات ومثلها من التعادلات.

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