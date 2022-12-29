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الخميس، 29-12-2022 12:17 م

ثنائية هالاند تعيد مانشستر سيتي إلى وصافة الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري -  استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثاني من نيوكاسل يونايتد بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 3-1 امس الاربعاء ، ضمن المرحلة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض "السيتي" مباراته الأولى في الدوري منذ فترة التوقف بسبب مونديال قطر، وتمكن من تحقيق الفوز بفضل أهداف الإسباني رودري، والنرويجي إرلينغ هالاند "هدفين"، في الدقائق 45، و51، و64 على الترتيب، فيما سجل الهولندي باسكال سترويجيك هدف ليدز الوحيد في الدقيقة 73.

وعاد مانشستر سيتي، للمركز الثاني في الدوري، برصيد 35 نقطة متأخرا بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر، ومتقدما بنقطتين عن نيوكاسل الثالث، رغم أن الأخير لعب مباراة أكثر.

أما ليدز، فيحتل المركز الـ15 مع 15 نقطة.

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