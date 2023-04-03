جالتيه: ميسي ارتكب بعض الأخطاء.. لكنه ليس شبحا

الوكيل الإخباري - دافع كريستوف جالتيه، مدرب باريس سان جيرمان عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الخسارة 0-1 أمام أولمبيك ليون، مساء الأحد، في الدوري الفرنسي.



قال جالتيه ردا على أحد الصحفيين في المؤتمر عقب اللقاء: "ميسي لم يكن شبحا في 2023، لا أتفق مع وجهة نظرك. لكن استمر".



وأضاف: "لم أفكر إطلاقا في استبدال ميسي أو إبعاده عن المباريات، لأنه لاعب حاسم، وبإمكانه تغيير سيناريو أي مباراة بهدف مميز أو لمسة سحرية".



وزاد: "من الممكن أن نراجع الرسم التكتيكي لخط الهجوم، حتى نحقق أكبر استفادة من ميسي، لأنه ركيزة مهمة للغاية".



واستطرد: "من الصعب أن تطلق صافرات الاستهجان ضد ميسي، فهو مع كيليان مبابي، تنتظر منهما الجماهير الكثير، وصناعة الفارق في المواقف الصعبة".



وواصل: "ميسي حاول بكل جدية، لكن باقي زملائه عليهم أن يؤدوا المهام المطلوبة منهم، فالفريق ليس ميسي ومبابي فقط، وباقي اللاعبين عليهم أيضا أن يشكلوا خطورة أمام مرمى المنافسين".



وبين: "لقد نجح ميسي في بعض المحاولات، وارتكب بعض الأخطاء الفنية في التواصل مع زملائه في الخط الأمامي، لكن إطلاق صافرات الاستهجان ضده يعد أمرا صعبا، لأنه قدم الكثير على مستوى الأهداف والتمريرات الحاسمة في 2023".



وفسر كريستوف جالتيه سبب الخسارة أمام ليون قائلا: "بدأنا اللقاء بشكل جيد في أول 20 دقيقة، لكن سرعان ما ارتبكنا، واستسلمنا مبكرا بعدما استقبلنا الهدف".



واسترسل: "لم نبذل الجهد الكافي لإدراك التعادل أمام فريق بحجم ليون، وعانى اللاعبون من إرهاق ذهني، كما افتقدنا الشخصية والإصرار الكافي".



واختتم: "نمتلك لاعبين كبار لكن يجب أن يدركوا أن التتويج بالدوري ليس مضمونا".

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