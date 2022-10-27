جاهة في نادي الوحدات .. وقرار مرتقب بشأن مباراة الفيصلي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - زارت جاهة بقيادة رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، وعضو مجلس النواب خليل عطية نادي الوحدات الليلة لحل المشكلة المتعلقة بقرار انسحاب نادي الوحدات من دوري المحترفين.



ورجحت مصادر محاولة الجاهة اقناع نادي الوحدات للعب في اربد ، والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي الأردني المتماسك.



بدوره أكد رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة في تصريحات صحفية أن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بادر بالاتصال بالإدارة لانهاء أزمة الانسحاب من بطولة دوري المحترفين .



الى ذلك قال الاتحاد الأردني لكرة القدم في بيان صادر عنه اليوم انه سيتم اقامة الجولة ال21 من الدوري بدون تغيير.

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