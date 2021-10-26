جدول مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - أنس عشا
تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني، والذي يشهد صراعا ناريا على مراكز المقدمة، رغم تراجع برشلونة وفياريال للمراكز المتأخرة على سلم الترتيب .
وإليكم جدول مواعيد المباريات بتوقيت الأردن :
الثلاثاء :
8:00 ديبورتيفو ألافيس × إتشي
10:00 إسبانيول × أتلتيك بيلباو
10:30 فياريال × قاديش
الأربعاء :
8:00 ريال مايوركا × إشبيلية
8:00 رايو فاليكانو × برشلونة
9:00 ريال بيتيس × فالنسيا
10:30 ريال مدريد × أوساسونا
الخميس :
8:00 سيلتا فيغو × ريال سوسييداد
9:00 غرناطة × خيتافي
10:30 ليفانتي × أتلتيكو مدريد