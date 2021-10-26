الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 01:09 م

جدول مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني، والذي يشهد صراعا ناريا على مراكز المقدمة، رغم تراجع برشلونة وفياريال للمراكز المتأخرة على سلم الترتيب .

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وإليكم جدول مواعيد المباريات بتوقيت الأردن : 
الثلاثاء : 
8:00 ديبورتيفو ألافيس × إتشي 
10:00 إسبانيول × أتلتيك بيلباو 
10:30 فياريال × قاديش 

الأربعاء : 
8:00 ريال مايوركا × إشبيلية
8:00 رايو فاليكانو × برشلونة 
9:00 ريال بيتيس × فالنسيا
10:30 ريال مدريد × أوساسونا

الخميس :
8:00 سيلتا فيغو × ريال سوسييداد
9:00 غرناطة × خيتافي
10:30 ليفانتي × أتلتيكو مدريد

 




 

 


 

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