جدول مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - أنس عشا

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني، والذي يشهد صراعا ناريا على مراكز المقدمة، رغم تراجع برشلونة وفياريال للمراكز المتأخرة على سلم الترتيب .

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وإليكم جدول مواعيد المباريات بتوقيت الأردن :

الثلاثاء :

8:00 ديبورتيفو ألافيس × إتشي

10:00 إسبانيول × أتلتيك بيلباو

10:30 فياريال × قاديش



الأربعاء :

8:00 ريال مايوركا × إشبيلية

8:00 رايو فاليكانو × برشلونة

9:00 ريال بيتيس × فالنسيا

10:30 ريال مدريد × أوساسونا



الخميس :

8:00 سيلتا فيغو × ريال سوسييداد

9:00 غرناطة × خيتافي

10:30 ليفانتي × أتلتيكو مدريد