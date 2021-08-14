جماهير الحسين تطالب ناديها بالتأهل للآسيوية ،، والقاسم يوعدهم

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الوكيل الإخباري - أنس عشاعادت جماهير الحسين إربد للتواجد في المدرجات، ودعم فريقها في انعكاس طبيعي للنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق، مما زاد حافز الفريق للتألق وظهر ذلك جليا باحتفالات اللاعبين مع مشجعيهم أثناء وبعد مباراتهم مع شباب الأردن .وشهدت المباراة التي انتهت بفوزهم بثلاثية نظيفة هتافات واضحة للجماهير وطالبت فيها الفريق والجهاز الفني بقيادة المخضرم أسامة القاسم بالتأهل للبطولة الآسيوية في الموسم المقبل .بدوره وعد القاسم جماهير الفريق بحديث خاص لموقع ملاعب، بالتأهل لكأس الاتحاد الآسيوي من خلال المقاعد المتقدمة في الدوري، أو التتويج بلقب كأس الأردن والذي يعد من طموحات النادي بالموسم الحالي.وسبق للحسين أن مثل الأردن بكأس الاتحاد الآسيوي، حيث تمكن من تقديم مشاركة مميزة حينها وودع من الأدوار الإقصائية .