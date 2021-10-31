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الأحد، 31-10-2021 11:55 ص

جماهير برشلونة تتخلى عن دعم فريقها في أزمته

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الوكيل الاخباري - في واقعة نادرة، ظهرت مدرجات معظم ملعب كامب نو، خلال مباراة برشلونة وألافيس، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإسباني، خالية، بسبب تدهور حالة الفريق محليا وقاريا.

المباراة شهدت حضور 37.278 مشجعا فقط، رغم أن مدرجات ملعب كامب نو، تتسع لأكثر من 90 ألف مشجع، وهو يظهر تخلي جماهير برشلونة عن دعم ناديها في أزمته.

انخفض عدد جماهير برشلونة، منذ بداية الموسم، ولكنه ظهر واضحا في مباراة الأمس، حيث تراجع الحضور الجماهيري منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وهذا يثبت أن هناك قطاعا كبيرا من الجماهير، كان يأتي من أجل المتعة فقط، وليس من أجل مساندة الكيان.

من المعروف أن ملعب كامب نو، كان يمتلئ دائما بمشجعين من جنسيات مختلفة، وليس مشجعين من إقليم كتالونيا فقط، نظرا للكرة الشاملة التي كان يقدمها البلوجرانا في السنوات الأخيرة، ولكن مع غياب المتعة على أرضية كامب نو، غاب عشاقها عن المدرجات.

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