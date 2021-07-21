جماهير كرة القدم الأردنية تترقب كلاسيكو العيد (فيديو)

الوكيل الإخباري - أنس عشا - تصوير ومونتاج عدي البستنجي

تترقب جماهير كرة القدم الأردنية مواجهة الكلاسيكو بين الوحدات والفيصلي، والتي ستقام اليوم الأربعاء على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة الثالثة من دوري المحترفين، والتي تم تأجيلها لمشاركة الوحدات بدوري أبطال اسيا.













ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز وإعتلاء الصدارة، إذ يتقاسما المركز الثاني مع السلط بـ "20" نقطة لكل منهم، خلف الرمثا المتصدر ب، "21" نقطة، وهو ما يمنح كتيبة المدير الفني السوري حسام السيد، ونظيره الوطني عبدالله أبو زمع الحافز لتحقيق الفوز، بالإضافة لحسابات الديربي وأهمية الفوز للجماهير واللاعبين.



وسيحتجب عن الوحدات نجومه فادي عوض ومحمد الدميري بسبب الحرمان، والسنغالي عبد العزيز نداي، طارق خطاب ومهند سمرين بسبب الإصابة، فيما ينتظر الفيصلي عودة حارس مرماه عبدالله الزعبي ولا زالت الشكوك تحوم حول مشاركة هدافه السوري مارديك مارديكيان .

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