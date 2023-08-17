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الخميس، 17-08-2023 04:29 م

جموح أم طموح.. الأندية السعودية تريد اللعب في دوري أبطال أوروبا!

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن السعودية تستهدف مشاركة بطل الدوري السعودي في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بشكل استثنائي.

ويشارك سنويا من دوري روشن السعودي 4 أندية في بطولة دوري أبطال آسيا، ولكن سيكون الاتجاه الآن لمشاركة فريق آخر في دوري أبطال أوروبا رفقة عمالقة القارة العجوز.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم قد يتقدم بطلب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لمنح بطل دوري روشن بطاقة جامحة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2024-2025.

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 وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الأندية السعودية تشارك في بطولتين مهمتين مثل دوري أبطال آسيا وكأس العرب للأندية الأبطال التي فاز بها كريستيانو رونالدو وزملائه بالنصر، إلا أن هناك رغبة سعودية لمشاركة بطل الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا للصحيفة فإن الاتحاد السعودي لكرة القدميرى أن ذبك سيمنح الفرق المحلية الفرصة لاكتساب الخبرة ومقارنة نفسها بأفضل الأندية.

ومن المنتظر أن تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 نظاما جديدا، حيث سيشارك 36 فريقا بدلا من 32 في دور المجموعات.

وانضم مؤخرا للدوري السعودي العديد من لاعبي كرة القدم الناشطين في الدوريات الأوروبية الكبرى على البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، والبرازيلي نيمار إلى الهلال والفرنسي كريم بنزيما للاتحاد.

 

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