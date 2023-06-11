جوارديولا يحذر الريال: إذا نمت.. سنلحق بك في ألقاب أوروبا

الوكيل الإخباري - وجه بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، رسالة ساخرة إلى ريال مدريد عقب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.



وكان مانشستر سيتي حسم اللقب عقب إسقاط إنتر بهدف دون رد في المباراة النهائية، وتحقيق اللقب الأول في تاريخ النادي.



وقال جوارديولا مازحا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كن حذرًا يا ريال مدريد.. نحن على بعد 13 لقبا منك في دوري أبطال أوروبا، لكننا قادمون من أجلك. نحن في طريقنا!".



وأضاف المدرب الإسباني في رسالة للميرنجي: "إذا نمت قليلاً.. فإننا سنلحق بك".



وتابع جوارديولا: "أهنئ إنتر على المباراة التي لعبوها.. إنهم ثاني أفضل فريق في أوروبا وهذا أمر رائع".



وأردف "أريد أن أشكر مديري الرياضي والرئيس التنفيذي، عادةً ما يتم طرد المدربين إذا لم يتوجوا بدوري الأبطال في نادٍ مثل هذا. لكن لم يحدث هذا معي".



وسئل جوارديولا "هل سيطلبون منكم العام المقبل الفوز بدوري الأبطال مرة أخرى؟ وأجاب: "لا تتحدثوا عن العام المقبل، أريد الاحتفال الآن. قال لي رئيسي (النهائي القادم في لندن). لا أريد أن أخبركم بما قلته له".



واستمر جوارديولا: "تلقيت رسالة من فيرجسون هذا الصباح (السبت) على هاتفي المحمول. إنه فخر لي أن أكون قد تعادلت معه. سيكون من الرائع رؤية الكؤوس الثلاثة معًا".

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